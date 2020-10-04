Пресс-секретарь президента Арцаха опровергает утверждения Алиева о захвате Джебраила

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян назвал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии Джебраила однозначно дезинформацией.

В беседе с Арменпресс Погосян отметил, что азербайджанские вооруженные силы вообще не достигли успеха.

"Это определенно дезинформация. В настоящее время ведутся бои по всей линии фронта, но это промежуточные бои, в которых Вооруженные силы Азербайджана не имеют успеха ни в одном направлении», - сказал Погосян.

Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян также сослалась на сообщение Ильхама Алиева о взятии Джебраила.

«Страницы в Твиттере официальных лиц Азербайджана и Турции, теперь наперебой празднуют «освобождение Джебраила», что является еще одной мистификацией. Скоро мы представим документальный фильм о побеге из Матагиса», - написал Степанян.

Президент Алиев сообщил в Твиттере, что ВС Азербайджана якобы заняли Джебраил и ближайшие села.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, город Шуши, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян сообщила, что на северном и южном направлениях границы с Арцахом идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив в этих районах большие силы, начал атаку. Армянские части останавливают продвижение врага, нанося большие потери.

Норайр Шогикян