Стали известны промежуточные итоги референдума о независимости Новой Каледонии

Предварительные итоги голосования на референдуме о независимости Новой Каледонии показывают незначительный перевес противников отсоединения территории от Франции. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правительство этой французской заморской территории.

По его данным, после подсчета 70% бюллетеней против отделения от Франции высказались 53,3% проголосовавших.

В 2018 году против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников референдума.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, обладает особым административно- территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются острая межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых традиционно сильными остаются сепаратистские настроения.

Согласно подписанному в 1998 году соглашению, в случае нового проигрыша сторонники независимости смогут организовать еще один референдум в 2022 году.