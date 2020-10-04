Стали известны промежуточные итоги референдума о независимости Новой Каледонии
Предварительные итоги голосования на референдуме о независимости Новой Каледонии показывают незначительный перевес противников отсоединения территории от Франции. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правительство этой французской заморской территории.
По его данным, после подсчета 70% бюллетеней против отделения от Франции высказались 53,3% проголосовавших.
В 2018 году против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников референдума.
Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, обладает особым административно-
Согласно подписанному в 1998 году соглашению, в случае нового проигрыша сторонники независимости смогут организовать еще один референдум в 2022 году.
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