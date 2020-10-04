Армения подала запрос в ЕСПЧ о применении промежуточной меры против Турции

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о применении к Турции промежуточной меры.

Об этом Арменпресс сообщили в представительстве РА в ЕСПЧ.

«В частности, принимая во внимание многогранную поддержку Азербайджану со стороны Турции и постоянное участие в боевых действиях, в совершении нападений на Республику Арцах и гражданское население и объекты Республики Армения, сопровождающиеся грубейшими нарушениями Европейской конвенции о правах человека и международного гуманитарного права, Республика Армения от своего и от имени Республики Арцах предъявило требование в ЕСПЧ - принять обеспечительную меру против Турции в соответствии с правилом 39 Европейского суда», - говорится в заявлении.