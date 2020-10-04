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Армия обороны Арцаха опровергает утверждения Алиева о том, что Матагис находится под их контролем

Армия обороны Арцаха опровергает утверждения Алиева о том, что Матагис находится под их контролем

СТЕПАНАКЕРТ, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Матагис находятся под их контролем, не соответствуют действительности. Пресс-служба Армии обороны Арцаха распространила видео, на котором кортеж противника поврежден на дороге в Матагис.

«Боевые действия продолжаются по всей зоне арцахско-азербайджанского конфликта. Наиболее упорные бои идут на направлениях север-юг. Противник постоянно пытается атаковать, но в результате решительных действий частей Армии обороны терпит неудачу. Утверждения азербайджанской стороны о том, что Матагис находится под их контролем, не соответствуют действительности. Повреждение на видео кортежа противника происходит на дороге, ведущей в Матагис», - сообщили «Арменпресс» в Армии обороны.


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