Тбилиси опроверг сообщение о поставках оружия в Азербайджан через Грузию

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия опроверг сообщение о том, что оружие ввозилось в Азербайджан через Грузию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

«В последнее время распространилась информация о том, что оружие якобы было доставлено в Азербайджан через Грузию, что определенно является ложью и дезинформацией. Я хочу призвать армянскую сторону и весь народ - не поддаваться подобной дезинформации», - сказал Дарсалия.

3 октября правительство Грузии приняло решение о запрете транспортировки военных грузов в Армению и Азербайджан в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.