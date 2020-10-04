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Тбилиси опроверг сообщение о поставках оружия в Азербайджан через Грузию

Тбилиси опроверг сообщение о поставках оружия в Азербайджан через Грузию

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия опроверг сообщение о том, что оружие ввозилось в Азербайджан через Грузию.

Как передает  «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

«В последнее время распространилась информация о том, что оружие якобы было доставлено в Азербайджан через Грузию, что определенно является ложью и дезинформацией. Я хочу призвать армянскую сторону и весь народ - не поддаваться подобной дезинформации», - сказал Дарсалия.

3 октября правительство Грузии приняло решение о запрете транспортировки  военных грузов в Армению и Азербайджан в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.


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