Минобороны опубликовало видео уничтожения опорных пунктов и техники противника

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видео уничтожения военнослужащими Армии обороны вражеских опорных пунктов и техники противника в Арцахе.

Как сообщает «Арменпресс», видео опубликовала на своей странице пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Уничтожение вражеских опорных пунктов и техники», - такой записью Степанян сопроводила видео.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего гибнут мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары также по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян сообщила, что на северном и южном направлениях границы с Арцахом идут ожесточенные бои. Противник перешел в атаку, сосредоточив в этих районах большие силы. Армянские части останавливают продвижение врага, нанося ему большие потери.