Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Курильских островов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки начались в 09.17 по всемирному координированному времени (UTC) (12.17 мск). Очаг находился в 504 км от Петропавловска-Камчатского и 190 км от Северо-Курильска и залегал на глубине 60 км.

Ранее в середине сентября радио Sputnik сообщало, что в 80 км от Иркутска произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков, которые ощутили жители региональной столицы, тогда составила 5-6 баллов, а магнитуда 5,9.

Эпицентр находился в 15 км от поселка Култук. На следующий день были зафикированы еще два толчка.