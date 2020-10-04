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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 5

Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Курильских островов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки начались в 09.17 по всемирному координированному времени (UTC) (12.17 мск). Очаг находился в 504 км от Петропавловска-Камчатского и 190 км от Северо-Курильска и залегал на глубине 60 км.

Ранее в середине сентября радио Sputnik сообщало, что в 80 км от Иркутска произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков, которые ощутили жители региональной столицы, тогда составила 5-6 баллов, а магнитуда 5,9.

Эпицентр находился в 15 км от поселка Култук. На следующий день были зафикированы еще два толчка.


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