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СМИ: позиции иракского шиитского ополчения на границе с Сирией подверглись авианалету

СМИ: позиции иракского шиитского ополчения на границе с Сирией подверглись авианалету

Несколько ударов с воздуха были нанесены в воскресенье утром по позициям отрядов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, атака была проведена неопознанными военными самолетами.

Вместе с тем, как утверждает иракский телеканал Rudaw, удары с воздуха по позициям 19-й бригады "Аль-Хашд аш-Шааби" нанесли американские боевые самолеты, входящие в состав международной антитеррористической коалиции. Налет был совершен в западной иракской провинции Анбар, граничащей с Сирией,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о возможных пострадавших или материальном ущербе не поступало.


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