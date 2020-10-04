В России около тысячи учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября

Около одной тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей, оно находится в норме и достаточно стабильно", - заявил Басюк в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, правдивы ли данные о том, что около тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября.

Он также добавил, что сейчас решать вопросы с заболеваемости учителей необходимо на местах.

За последние сутки в России выявлено еще 10 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве зарегистрировано 3327 новых заболевших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего в России за весь период пандемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. Вторым после Москвы по заболеваемости оказался Петербург - 392 заболевших, еще 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области, 176 - в Архангельской области, 172 - в Свердловской области.

В стране за сутки скончались от коронавируса 107 человек, за все время - 21 358 жертв.

Поправились уже 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.