Мои армянские друзья, всем своим сердцем я с Вами:  скрипач Брусиловский поддерживает Армению

Известный скрипач Александр Брусиловский признался в своей любви к Армении, к армянскому народу, отметив, что в эти тяжелые для Армении дни он всем своим сердцем рядом со своими армянскими друзьями.

Как передает «Арменпресс», об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

“Будучи влюбленным в эту солнечную страну, в ее прекрасный, теплый народ, в ее древнюю историю, я всегда старался по мере своих возможностей вносить свою лепту и содействовать признанию и распространению истории и культуры этой древнейшей страны”, - подчеркнул Александр Брусиловский. С этой целью Брусиловский представил миру замечательных армянских деятелей искусства, таких как композитор Гагик Овунц.

Скрипач подчеркнул, что одним из основных символов древней культуры Армении является гранат. Фрукт, а не оружие - граната.

“В эти тяжелые для Армении дни я всем сердцем с Вами, мои дорогие друзья - армяне”, - заключил скрипач.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения велись упорные бои, обе стороны понесли большие потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.