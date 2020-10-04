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Автодорога Горис-Лачин в нормальном состоянии: Арцрун Ованнисян

Автодорога Горис-Лачин в нормальном состоянии: Арцрун Ованнисян

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что автодорога Горис-Лачин в нормальном состоянии. Движение не прекращено. Как сообщает «Арменпресс», он призвал не распространять дезинформацию.


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