Автодорога Горис-Лачин в нормальном состоянии: Арцрун Ованнисян
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что автодорога Горис-Лачин в нормальном состоянии. Движение не прекращено. Как сообщает «Арменпресс», он призвал не распространять дезинформацию.
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