Полиция из-за подозрительного рюкзака перекрыла дорогу к госпиталю, где лечится Трамп

Полиция штата Мэриленд в субботу вечером из-за подозрительного рюкзака перекрыла дорогу к военно-медицинскому центру имени Уолтера Рида, где проходит лечение президент США Дональд Трамп, заразившийся ранее коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь полицейского управления округа Монтгомери Ребекка Инносенти.

"Полиция перекрыла дорогу, ведущую к медицинскому центру Уолтера Рида, из-за проверки, связанной с подозрительным рюкзаком", - отметила она.

Многочисленных сторонников президента, которые проводили демонстрации в его поддержку, попросили покинуть обочину дороги,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп в ночь на пятницу сообщил через свой Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в военно-медицинский центр. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.