Президент Румынии обратился к ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Румынии Клаус Йоханнес принял участие в специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 1-2 октября, в ходе которого также обратился к ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента Румынии.

“Что касается нагорно-карабахского конфликта, Европейский совет призвал к немедленному прекращению боевых действий, подтверждению приверженности сторон прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, чего нельзя достичь с помощью военных средств или иностранного вмешательства. Европейские лидеры подчеркнули, что Азербайджан и Армения должны вернуться за стол переговоров без предварительных условий. Европейский совет подтвердил свою поддержку Минской группе ОБСЕ и призвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности искать новые пути для ЕС по оказанию помощи в урегулировании конфликта”, - сказал он.

Президент Румынии подтвердил свой призыв к деэскалации конфликта и возобновлению политического диалога для поиска мирных решений в соответствии с международным правом.

Президент Клаус Йоханнес также выразил свою поддержку деятельности Минской группы по поощрению более активной роли Европейского Союза в разрешении кризиса.