Армения, я с тобой: известный пианист Евгений Кисин выразил поддержку нашей стране

Выдающийся российский пианист Евгений Кисин, выступлениями которого восхищались и меломаны Армении, выразил свою поддержку нашей стране.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пианист написал на своей странице в Instagram. Написав “Армения, я с тобой”, он опубликовал свое исполнение “Крунка” Комитаса.

Много лет назад в интервью “The New York Times” Киссин заявил, что отказывается концертировать в Турции до тех пор, пока турецкое правительство не признает Геноцид армян 1915 года.

“Мне кажется, что жители таких стран узнавая, что некоторые музыканты отказываются давать там концерты, потому что им не нравится то, что делают их лидеры, это сделает их интеллигентов более осведомленными”, - сказал Киссин.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения велись упорные бои, обе стороны понесли большие потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.