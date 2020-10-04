Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает быстро завершить лечение от коронавируса COVID-19 и вернуться к полноценной работе.

"Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его твиттере. В настоящее время Трамп проходит лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида.

Трамп подчеркнул, что врачи много работают, чтобы он поскорее поправился.

"Мне нужно вернуться (к полноценной работе - ИФ), потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", - сказал президент США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я думаю, что скоро вернусь", - добавил он, подчеркнув, что рассчитывает ударно завершить предвыборную кампанию.

Трамп поблагодарил мировых лидеров за слова поддержки и вообще - всех, кто пожелал ему быстрого выздоровления.

"Мы разгромим этот коронавирус", - пообещал президент.

"Хотел вам сказать, что начинаю чувствовать себя хорошо... Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару дней", - подытожил он. На видео Трамп сидит за столом в пиджаке, белой рубашке и без галстука. Видеоролик за короткое время набрал миллионы просмотров.

Президент США пояснил, что ему предлагали провести курс лечения на карантине в Белом доме, однако такой вариант его не устроил, так как он считает более правильным более агрессивное и быстрое лечение, способное дать ему возможность побыстрее вернуться к делам.