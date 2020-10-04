Народ Азербайджана находится в плену у диктаторской власти и Турции: Араик Арутюнян

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подчеркивает, что азербайджанский народ пожнет последствия ложных геополитических устремлений Турции и одержимости сохранением власти Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», президент Арцаха заявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook, добавив, что борьба с властями Азербайджана должна быть продолжена.

«Я хочу, чтобы мы все вместе боролись против азербайджанских властей, но не против азербайджанцев. Я хочу, чтобы наши армяне осознали, что народ Азербайджана находится в плену в руках диктаторского правительства Турции. Люди страдают из-за одержимости сохранением власти и ложных геополитических устремлений. Он страдает, потому что последствия всего этого пожнут мирные люди. Народ Азербайджана будет потерпевшей стороной в руках своего правительства, Турции. Вот почему мы всем миром должны бороться против правительства Азербайджана. И вы знаете формы этой борьбы. За все будет нести ответственность семья Алиева», - сказал Араик Арутюнян.

Президент Арцаха, обращаясь к армянам Армении и диаспоры, высоко оценил единство и поддержку всех.

«Уважаемые соотечественники в Армении, в Диаспоре, по сути, это священная, патриотическая война. Это единство в первую очередь поможет нашим эвакуированным, тем, кто в этом нуждается. Я хочу, чтобы все сплотились вокруг власти, потому что сегодня, как никогда, роль властей Армении и Арцаха высока - большая, ответственная, решающая. Я хочу, чтобы эта поддержка властей Армении и Арцаха продолжалась. Я благодарю вас еще раз за ваше единство», - добавил президент Арцаха.