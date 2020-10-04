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Число выявленных случаев COVID-19 в Грузии превысило восемь тысяч

Число выявленных случаев COVID-19 в Грузии превысило восемь тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 554.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 8 118.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 252 человека, с начала пандемии вылечились 4 244 пациента. За сутки скончались два пациента, и общее число жертв коронавируса составляет в настоящее время 50 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.


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