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Противник вновь наносит удары по Степанакерту

Противник вновь наносит удары по Степанакерту

ВС Азербайджана вновь наносят удары по столице Арцаха - Степанакерту. Корреспондент  «Арменпресс» сообщает, что жители Степанакерта размещены в убежищах.

Вооруженные силы Азербайджана в предыдущие дни также наносили удары по столице Арцаха,  целясь на гражданские инфраструктуры в гражданское население.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал активный артобстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего в различных районах Арцаха гибнут мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары и по военной и по гражданской инфраструктуре Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав на этих флангах большие силы, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекли продвижение противника, нанеся ему большие потери.


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