Самая красивая девушка в мире восхитила публику на модном показе в Париже

Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", восхитила публику, когда появилась на модном показе в Париже в смелом наряде, сообщает Daily Mail.

Француженка выглядела потрясающе, когда позировала в блестящем полупрозрачном черном платье с глубоким декольте перед началом дефиле. Ее образ дополнили высокий хвост с выпущенными волнистыми прядями и черные босоножки в рокерском стиле.

В инстаграме пользователи написали, что "самая красивая девочка в мире" выглядит "ошеломительно" и "невероятно", а некоторые даже признавались ей в любви,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дочь телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо, 19-летняя Тилан заработала титул "самой красивой девочки в мире" после того, как начала карьеру модели в возрасте четырех лет. Тогда она приняла участие в показе Жана-Поля Готье.

Позже Тилан Блондо стала лицом многих модных домов и попала на обложки глянцевых журналов, таких, как Vogue, L’officiel Enfants, Marie Claire. Сейчас она продолжает сотрудничать с известными брендами и считается одной из самых высокооплачиваемых моделей.