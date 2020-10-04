CNN: вспышка COVID-19 среди республиканцев могла начаться после церемонии в Белом доме

Волна заражений коронавирусом нового типа началась среди членов Республиканской партии, вероятно, после мероприятия в Розовом саду Белого дома 26 сентября, на котором президент США Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

"Кажется весьма вероятным, что эта [вспышка коронавируса] возникла после объявления [кандидата на должность судьи] Верховного суда США на прошлой неделе. Это [инфекция] могло прийти с [Капитолийского] холма. Следующей важной задачей будет обеспечение безопасности Капитолийского холма и защиты законодателей", - отметил источник телеканала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.