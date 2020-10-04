Каждый день погибают дети - остановитесь! Гарик Мартиросян призывает к миру

Известный юморист, телеведущий, основатель Comedy Club Гарик Мартиросян прокомментировал действия, развязанные Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе, призывая к прекращению конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», Гарик Мартиросян, подчеркнул, что сам он - сторонник мира, при этом пытается привлечь внимание международного сообщества к армяно-азербайджанскому конфликту. Он опубликовал несколько постов в Instagram, в которых говорится, что каждый день умирают дети, что пора остановиться. "Не молчите! Армянский народ в опасности. Потом будет поздно», - подчеркнул он.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись ожесточенные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции к переброске наемников из Сирии и их использованию против Арцаха.