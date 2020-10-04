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Каждый день погибают дети - остановитесь! Гарик Мартиросян призывает к миру

Каждый день погибают дети - остановитесь! Гарик Мартиросян призывает к миру

Известный юморист, телеведущий, основатель Comedy Club Гарик Мартиросян прокомментировал действия, развязанные Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе, призывая к прекращению конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», Гарик Мартиросян, подчеркнул, что сам он  -  сторонник мира, при этом  пытается привлечь внимание международного сообщества к армяно-азербайджанскому конфликту. Он опубликовал несколько постов в Instagram, в которых говорится, что каждый день умирают дети, что пора  остановиться. "Не молчите! Армянский народ в опасности. Потом  будет поздно», - подчеркнул он.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись ожесточенные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции к переброске наемников из Сирии и их использованию против Арцаха.


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