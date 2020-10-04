Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах в парламент страны, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье.

"Жээнбеков проголосовал на выборах депутатов парламента Киргизии. Глава государства выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1327 в Бишкеке, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий №5", - говорится в сообщении.

"Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных", - заявил Жээнбеков, которого цитирует его пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Жээнбеков отметил, что в ходе избирательной кампании "не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции".

Президент поблагодарил представителей СМИ за объективное и всестороннее освещение кампании.

"Благодаря вашей работе мы еще раз убедились в том, что у нас сильное гражданское общество, неограниченная свобода слова. Я, как президент, выполнил все свои обязательства, чтобы эти выборы были открытыми и справедливыми", - подчеркнул он.

"Каждый из нас должен прийти на избирательный участок и сделать свой политический выбор. Мы сегодня будем в центре внимания международного сообщества. Уверен, что мы покажем высокую гражданскую активность и политическую культуру. Для всех нас интересы страны превыше всего", - добавил Жээнбеков.

Избирательные участки на территории Киргизии открылись в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск). Голосование проходит на 2 тыс. 475 избирательных участках, 45 из них находятся за рубежом. В выборах в парламент страны принимают участие 16 политических партий.