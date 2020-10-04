Араик Арутюнян приказал прекратить огонь во избежание невинных жертв в Гяндже

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян во избежание невинных жертв среди мирного населения Гянджи приказал прекратить огонь.

“Многие из вас помнят и этот снимок, и мое заявление по этому поводу. Если у кого-то есть проблемы с восприятием, могу повторить, что это вовсе не шутка. Сегодня согласно моему приказу Армия обороны выпустила несколько ракет для нейтрализации военных объектов, расположенных в Гяндже. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание невинных жертв среди гражданского населения.

Если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим соразмерные и мощные удары, дезорганизуя и разрушая и вражескую армию, и тыл.

Мы настроены решительно, будем действовать до конца.

Остановитесь, пока не поздно”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Араик Арутюнян.