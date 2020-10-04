Температура воздуха в Армении понизится на 10 - 12 градусов

Днем 4-го октября, с 5 по 6 в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что с 7 по 9 октября установится погода без осадков, ветер северо-восточный с порывами до 3 - 8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15 - 20 м / с. Температура воздуха с 4 по 6 октября постепенно понизится на 10 - 12 градусов.

В Ереване вечером 4 октября, 5, 6 ожидаются дожди с грозами.