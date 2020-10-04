Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама займется решением этого вопроса.

"Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", — сказал он, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции Хатай.

При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В октябре прошлого года Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

Дамаск неоднократно называл присутствие турецких сил на приграничной территории Сирии незаконным и призывал Анкару вывести войска.