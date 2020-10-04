Состоялся телефонный разговор министра ИД  РА Зограба Мнацаканяна с Джозефом Борелем

3 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.

Как передает Арменпресс, министерство иностранных дел РА сообщает, что министр Мнацаканян представил Джозефу Борелю последние события в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел также проинформировал верховного представителя ЕС о преднамеренных нападениях с применением оружия различного калибра на мирные поселения и гражданскую инфраструктуру, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям.

Министр выразил глубокую озабоченность в связи с прямым участием Турции в агрессии Азербайджана, в том числе - путем размещения иностранных боевиков-террористов в Азербайджане, что чревато нарушением региональной безопасности и перерастанием в полномасштабную войну.