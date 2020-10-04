Армен Саркисян поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем единства

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с национальным праздником страны - Днем единства.

Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА сообщает, что президент Саркисян отметил важность развития и расширения сотрудничества между Арменией и Германией в различных сферах - на благо народов двух стран. Он с удовлетворением отметил, что в последние годы армяно-германское сотрудничество динамично развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

«Как Вам известно, рано утром 27 сентября Азербайджан предпринял широкомасштабное нападение на Республику Арцах, в том числе избрав мишенью и мирное население. На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт военной силой, нарушая при этом все международные и моральные нормы, отказываясь искать ключ к мирному урегулированию конфликта за столом переговоров.

Арцах и Армения совместно сопротивлялись этой авантюрной и деструктивной политике руководства Азербайджана, которую поддерживает Турция. Убежден, что в это непростое для Армении и Арцаха время братская Германия стоит рядом с нами», - в частности, говорится в поздравительном послании президента республики.

Президент Армен Саркисян пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии - мира и процветания.