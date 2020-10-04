В настоящее время широко проводится сбор  доказательств: Прокуратура РА

В период с июля по октябрь 2020г. военно-политическое руководство Азербайджанской Республики вело агрессивную войну с применением запрещенных методов и средств ведения войны, мотивированную национальной ненавистью, опасной для жизни многих людей, путем незаконного лишения жизни двух и более человек и умышленного уничтожения имущества в результате взрыва.

Как передает Арменпресс, Генеральная прокуратура РА сообщает, что военно-политическое руководство Азербайджана пошло на это, нарушив Трехстороннее соглашение, вступившее в силу 12 мая 1994 года, подписанное министрами обороны Нагорно-Карабахской Республики, Азербайджанской Республики и Республики Армения, Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 года, Резолюцию 3314 XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974г., статью 8-бис Римского статута Международного уголовного суда, принятого 17 июня 1998 г., Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, 1-й Дополнительный протокол к Конвенции о защите жертв международного вооруженного конфликта, а также требования соответствующих норм обычного международного гуманитарного права.

В частности, Вооруженные силы Азербайджана, игнорируя соблюдение международного мира и безопасности и с этой целью - эффективных коллективных мер по предотвращению и устранению угроз миру, подавлению агрессии или других актов, достижение согласия мирными средствами, на основании правосудия, международных споров и принципов международного права для урегулирования опасных для мира ситуаций, разрешения споров, развития международно-правовых обязательств стран, для развития дружественных отношений, основанных на принципе самоопределения, и равенства прав народов, нарушая запрет на проявление агрессии, нападения на беззащитные населенные пункты, требование гуманного отношения к лицам, непосредственно не участвующим в военных действиях, не принимая во внимание переговорный формат по мирному разрешению карабахского конфликта, используя гранатометы и беспилотные летательные аппаратов – преднамеренно и систематически наносили удар по гражданскому населению в глубоком тылу и по жителям примерно десятка мирных населенных пунктов.

В том числе объектами ударов стали дети, женщины, старики из густонаселенных приграничных районов, важнейшая гражданская инфраструктура - здания, дороги, дома и т.д. В результате этих преступных действий было убито множество военнослужащих, а также мирные жители, лица, не участвующие в военных действиях, ранены представители СМИ, нанесен большой ущерб военно-гражданским объектам, в том числе структурам, обеспечивающим гражданскую защиту населения, имуществу физических и юридических лиц.

По указанным случаям возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 384, пунктам 1, 2 ч. 3 ст. 390, ч. 3 ст. 391, ч. 1 ст. 387, пунктам 1, 6, 7, 13 ч. 2 ст. 104, пунктам 1, 6, 7, 13 ч. 2 ст. 34-104, и пунктам 1 и 2 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного расследования были также получены данные о следующих новых преступных действиях, характерных для агрессивной войны, которая проводится Вооруженными силами Азербайджанской Республики с 27 сентября 2020 г. по настоящее время.

В частности, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики сбили штурмовик ВВС РА Су-25 в Варденисском районе Гегаркуникской области, в результате чего погиб летчик ВС РА майор Валерий Данелин.

В результате действий Вооруженных сил Азербайджанской Республики в поселке Сотк Гегамасарской общины Гегаркуникской области сгорел пассажирский автобус, пострадал ряд жилых домов этого же поселка. Здания военной части, расположенной в Варденисском районе Гегаркуникской области Республики Армения, подверглись обстрелу беспилотниками, в том же районе подверглись бомбардировкам несколько населенных пунктов, где проживает мирное население, в результате чего погиб мирный житель.

Противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также произвел ракетный удар из ударного БПЛА по селу Мец Масрик, в результате чего погиб один гражданин, а двое мирных жителей получили ранения. Противник обстрелял шоссе Варденис-Сотк, варденисское село Кут.

В воздушном пространстве Котайкского и Гегаркуникского районов появились четыре вражеских беспилотника, незаконно пересекшие границу РА, которые были обезврежены Вооруженными силами РА. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по мосту через реку Хакари на шоссе, соединяющем Арцах с Арменией.

О том, что с 2020 года военно-политическое руководство Азербайджана ведет агрессивную войну, свидетельствует тот факт, что с 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана, стремясь к военному превосходству, в полной мере используя все виды воинских частей, применяя современные тяжелые минометы и реактивные системы залпового огня, проводят широкомасштабные боевые наступательные операции на всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом, постоянно, практически – беспрерывно применяют реактивные гранатометы и другую военную технику против баз Вооруженных сил Арцахской республики, объектов военного значения, а также населенных пунктов далеко от границы - в тылу, включая столицу Степанакерт, применяя ракетно-артиллерийские снаряды и другую военную технику, что также строго запрещено упомянутыми международными конвенциями.

Кроме того, преднамеренным нападениям подвергались журналисты в военной форме – в значительном удалении от линии фронта, в населенных пунктах или прилегающих районах; Эти преступные действия против человечности и мира являются предметом расследования в рамках уголовных дел, возбужденных компетентными органами Республики Арцах.

В связи со всеми упомянутыми случаями ведутся активные судебные действия с целью расследования, документирования и доказательства преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, для полной уголовной оценки происходящего путем сбора доказательств и привлечения к ответственности виновных.

Генеральная прокуратура Республики Армения активно сотрудничает с Офисом представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека в рамках процесса предоставления фактических данных о всех нарушениях прав человека, допущенных военно-политическим руководством Азербайджанской Республики.