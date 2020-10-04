Время в Ереване: 11:07:36,   4 Октябрь

В настоящее время широко проводится сбор  доказательств: Прокуратура РА

В настоящее время широко проводится сбор  доказательств: Прокуратура РА

В период с июля по октябрь 2020г. военно-политическое руководство Азербайджанской Республики вело агрессивную войну с применением запрещенных  методов и средств ведения войны, мотивированную национальной ненавистью, опасной для жизни многих людей, путем незаконного лишения  жизни  двух и более человек и умышленного уничтожения имущества в результате взрыва.

Как передает Арменпресс, Генеральная прокуратура РА сообщает, что военно-политическое руководство Азербайджана пошло на это, нарушив Трехстороннее соглашение, вступившее в силу 12 мая  1994 года, подписанное министрами обороны Нагорно-Карабахской Республики, Азербайджанской Республики и Республики Армения,  Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 года, Резолюцию 3314  XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974г., статью 8-бис Римского статута Международного уголовного суда, принятого 17 июня 1998 г., Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, 1-й Дополнительный протокол к Конвенции о защите жертв международного вооруженного конфликта, а также требования соответствующих норм обычного международного гуманитарного права.  

В частности, Вооруженные силы Азербайджана, игнорируя соблюдение международного мира и безопасности и с этой  целью -  эффективных коллективных мер  по предотвращению и устранению угроз миру, подавлению агрессии или других актов,    достижение согласия мирными средствами, на основании правосудия,  международных споров и  принципов международного права  для урегулирования опасных для мира ситуаций,  разрешения споров,  развития международно-правовых обязательств стран, для развития дружественных отношений, основанных на принципе самоопределения, и равенства прав народов, нарушая запрет на проявление агрессии, нападения на беззащитные населенные пункты, требование гуманного отношения к лицам, непосредственно не участвующим в военных действиях, не принимая во внимание переговорный формат по мирному разрешению карабахского конфликта,  используя гранатометы  и беспилотные летательные аппаратов – преднамеренно и  систематически  наносили удар по гражданскому населению в глубоком  тылу и  по жителям  примерно десятка мирных населенных пунктов.

В  том числе объектами ударов стали дети, женщины, старики из густонаселенных приграничных районов,  важнейшая гражданская инфраструктура - здания, дороги, дома и т.д. В результате этих преступных действий было убито множество военнослужащих, а также   мирные жители, лица, не участвующие  в  военных действиях, ранены представители СМИ, нанесен большой ущерб военно-гражданским объектам, в том числе структурам, обеспечивающим гражданскую защиту населения,  имуществу физических и юридических лиц.

По указанным  случаям возбуждены  уголовные дела по ч. 2 ст. 384,   пунктам 1, 2 ч. 3 ст. 390,   ч. 3 ст. 391,  ч. 1 ст. 387, пунктам 1, 6, 7, 13 ч. 2 ст. 104,   пунктам 1, 6, 7, 13 ч. 2 ст. 34-104, и пунктам 1 и 2 ч. 3 ст. 185  Уголовного кодекса РА.   

В ходе предварительного расследования были также получены данные о следующих новых преступных действиях, характерных для агрессивной войны, которая проводится  Вооруженными силами Азербайджанской Республики с 27 сентября 2020 г.  по настоящее время.    

В частности, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики сбили  штурмовик  ВВС РА Су-25 в Варденисском районе Гегаркуникской области, в результате чего погиб летчик ВС РА майор Валерий Данелин.

В результате действий Вооруженных сил Азербайджанской Республики в поселке Сотк Гегамасарской общины Гегаркуникской области сгорел пассажирский автобус, пострадал ряд жилых домов этого же поселка. Здания военной части, расположенной в Варденисском районе Гегаркуникской области Республики Армения, подверглись обстрелу беспилотниками, в том же районе подверглись бомбардировкам несколько населенных пунктов, где  проживает мирное население, в результате чего погиб мирный житель.

Противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также произвел ракетный удар  из ударного БПЛА по селу Мец Масрик, в результате чего погиб один гражданин, а двое мирных жителей получили ранения. Противник обстрелял шоссе Варденис-Сотк, варденисское село Кут.

В воздушном пространстве Котайкского и Гегаркуникского районов появились четыре вражеских беспилотника, незаконно пересекшие границу РА, которые были обезврежены Вооруженными силами РА. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по мосту через реку Хакари на шоссе, соединяющем Арцах с Арменией.

О том, что с 2020 года военно-политическое руководство Азербайджана ведет  агрессивную войну, свидетельствует тот факт, что с 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана, стремясь к военному превосходству, в полной мере используя все виды воинских частей, применяя современные тяжелые минометы и реактивные системы  залпового огня, проводят широкомасштабные боевые наступательные операции на всей  протяженности линии соприкосновения с Арцахом, постоянно, практически – беспрерывно  применяют реактивные гранатометы и другую военную технику против баз Вооруженных сил Арцахской республики, объектов военного значения, а также населенных пунктов далеко от  границы - в тылу, включая столицу Степанакерт, применяя ракетно-артиллерийские снаряды  и другую военную технику, что также строго запрещено упомянутыми международными конвенциями.

Кроме того, преднамеренным нападениям подвергались журналисты в военной форме – в значительном удалении  от линии фронта, в населенных пунктах или прилегающих районах; Эти преступные действия против человечности и мира являются предметом расследования в рамках уголовных дел, возбужденных компетентными органами Республики Арцах.

В связи со всеми упомянутыми случаями ведутся активные судебные действия с целью расследования, документирования и   доказательства преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, для   полной уголовной оценки происходящего путем сбора доказательств и привлечения к ответственности виновных.

Генеральная прокуратура Республики Армения активно сотрудничает с Офисом представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека в рамках процесса предоставления фактических данных о всех нарушениях прав человека, допущенных  военно-политическим руководством Азербайджанской Республики.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации