Bloomberg: личный помощник Трампа Ник Луна заразился коронавирусом

Личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождающий американского лидера в большинстве поездок, заразился новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Луна, входящий в число наиболее приближенных к президенту США лиц, присутствовал во вторник в Кливленде (штат Огайо) на первых теледебатах республиканца Трампа с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Он также участвовал во встрече Трампа со сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в четверг. Телекомпания ABC в свою очередь отмечает, что Луна женат на сотруднице Белого дома, входящей в круг помощников старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За последние дни коронавирус также был обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.