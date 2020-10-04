Помпео ограничил свою поездку по странам Азии

Госсекретарь США Майкл Помпео решил ограничить свою поездку по странам Азии визитом в Японию с 4 по 6 октября. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

Согласно документу, Помпео посетит Токио, где он намерен провести встречи с главами МИД Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором участвуют, помимо США, Австралия, Индия и Япония. Ранее сообщалось, что Помпео с 4 по 8 октября посетит, помимо Японии, Монголию и Южную Корею, где у него были запланированы встречи с "должностными лицами высокого ранга",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Госдепе подчеркнули, что Помпео в октябре еще раз посетит страны Азии. Ведется работа по организации данного визита. Ранее в субботу шеф американской дипломатии указывал на то, что по-прежнему планирует совершить поездку по странам Азии, намеченную на 4 октября, несмотря на заражение президента США Дональда Трампа новым коронавирусом.