Белый дом сообщил, что у Трампа 2 октября утром резко снизился уровень кислорода в крови

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала Fox News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, к настоящему моменту у Трампа нет повышенной температуры, уровень сатурации (насыщения крови кислородом) также находится в норме. "Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу, - подчеркнул Медоуз. - У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу лечащий врач 74-летнего главы государства, баллотирующегося на второй срок, Шон Конли сообщил о том, что команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья президента США. По его словам, лечение главы государства противовирусным препаратом "Ремдесивир" проходит без осложнений. Конли также добавил, что уровень сатурации президента в течение всего дня был в пределах нормы и составлял от 96% до 98%.

Трамп в ночь на пятницу сообщил через свой Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в военно-медицинский центр. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.

За последние дни коронавирус также был обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.