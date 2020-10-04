Турция сыграла очень практическую роль в процессе привлечения наемников: Авет Адонц

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Мировому сообществу хорошо известно, что эта вынужденная или спровоцированная война была спланирована с Турцией заранее. Это было очевидно, подтверждено фактами. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Авет Адонц в интервью индийскому «WION», имея в виду действия, развязанные Азербайджаном против Армении и Арцаха.

- Какую международную поддержку вы получаете во время столкновений? Мы знаем, что регион разделен ․ Есть страны, которые вас поддерживают, есть страны, которые не поддерживают, особенно Турция. Поэтому, пожалуйста, подробно расскажите о предоставляемой вам поддержке, особенно о том, как вы оцениваете поддержку Индии.

- Мировому сообществу хорошо известно, что эта вынужденная или спровоцированная война была с Турцией спланирована заранее. Это было очевидно, подтверждено фактами. Другого мнения здесь быть не может. Очевидно, что деэскалация необходима. Мировое сообщество, лидеры призывают к снижению напряженности и прекращению боевых действий, но все эти призывы адресованы Азербайджану, Турции, потому что участие Турции в этих военных действиях, развязанных Азербайджаном, слишком велико, это новый фактор в этой части политической карты. Они практически есть, они поддерживают Азербайджан не только политически, но и очень практически. Я имею в виду их военное присутствие, их оружие, их самолеты, их дроны и, конечно же, их военный персонал.

- Мы получаем сведения о роли Турции во включении джихадистов в эти сражения. Что вы можете сказать по этому поводу, достоверны ли эти новости?

- Не подвергается сомнению. Если изначально у разных людей, СМИ и даже некоторых стран были какие-то сомнения по поводу этих программ, то теперь эти сомнения полностью исчезли. Я говорю не только о джихадистах, но и о различных наемниках с северной части Сирии, которые были завербованы, переведены в Азербайджан, и Турция сыграла очень практическую роль в процессе вербовки. Цифры колеблются от одной тысячи до пяти тысяч, но факты ясно показывают, что они уже там, воюют против народа Арцаха, Армии обороны Арцаха.