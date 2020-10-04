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В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 12 872, это рекорд с начала пандемии. Скончались за сутки, по данным минздрава страны, 49 человек.

Днем ранее прирост числа заболевших составил 6968, количество умерших - 66. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 480 017, умерших - 42 317,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министерство поясняет, что из-за технических проблем, которые были ранее, в статистику за предстоящие дни будут включаться случаи заражения в Англии в период с 24 сентября по 1 октября, что увеличит этот показатель.

В последние несколько дней в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна.


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