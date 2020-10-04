Лао не дремлет, мы победим”: “Adana Project” воодушевляет армию своей военно- патриотической песней

Рок-группа “Adana Project”, которая обрабатывает и по-новому исполняет старые или забытые армянские этнографические, народные, эстрадные песни, в интересной аранжировке представила известную песню-колыбельную “Зартнир, Лао” - Проснись Лао!

Как передает «Арменпресс», ролик, снятый на основе любимой песни, уже размещен в интернете. “Лао не дремлет, мы победим, наша победа в нашем единстве!”. # ArtsakhStrong #ArmeniaStrong ##ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ

Ранее группа выпустила свой первый альбом “Возвращение”, в котором нашли место произведения “Аракс”, “Свежие цветы”, “Гарахисар”, “Зартнир, Лао” и др.

Основателями “Adana Project” являются Арин и Арис Карамяны. Арин играет на клавишных инструментах, а Арис - на ударных. Гитаристы группы - Патрик Аветисян и Роман Мнацаканян, бас-гитарист - Гегам Казарян, солистка - Мане Тоноян. Продюсер группы - Андре Симонян.