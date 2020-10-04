Азербайджан продолжает атаковать мирное население Арцаха запрещенным оружием

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан продолжает наносить удары по мирным поселениям в Арцахе, включая столицу Степанакерт, оружием, запрещенным международным гуманитарным правом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны Республики Арцах.

«Армия обороны Арцаха уже наносит мощные удары по важнейшим военным объектам, расположенным в глубоком тылу Азербайджана. «Вся ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта на один градус ложится на азербайджанскую сторону», - сказали в Армии обороны Азербайджана.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись упорные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и ее использования против Арцаха.

4 октября азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч». Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что военные базы, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, теперь стали мишенями Армии обороны, призвав население Азербайджана как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь.

Лилит Демурян