Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением: Омбудсмен Арцаха

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Арцаха требует, чтобы международное правозащитное сообщество должным образом задокументировало и оценило продолжающиеся военные преступления, совершаемые вооруженными силами Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», Защитник прав человека Арцаха считает нанесение Азербайджаном удара по основной гражданской инфраструктуре военным преступлением.

“Со вчерашнего дня азербайджанские вооруженные силы регулярно и целенаправленно наносят удары по основной гражданской инфраструктуре Степанакерта с применением тяжелых ракет и самолетов с преступной целью лишить десятки тысяч мирных жителей элементарных условий жизни. Защитник прав человека Арцаха настоятельно призывает международное правозащитное сообщество должным образом задокументировать и оценить продолжающиеся военные преступления, совершаемые азербайджанскими вооруженными силами”, - говорится в заявлении.

Степанакерт подвергается атакам с самого первого дня боевых действий, развязанных Азербайджаном, 27 сентября, но уже три дня активно подвергается артилерийской и ракетной бомбардировке. В результате ракетных обстрелов Степанакерта 2 октября погиб один человек, более десятка человек получили ранения, повреждены даже здание службы спасения и автомобили. 3 октября вспыхнул пожар. Были повреждены многие гражданские объекты.