Армия обороны Арцаха нацелена исключительно на военные объекты

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армия обороны Республики Арцах нацелена исключительно на военные объекты противника. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал представитель Минобороны РА Арцрун Оганесян.

«Да, Армия обороны нацелена исключительно на военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана», - сказал Оганесян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись упорные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и ее использования против Арцаха.

4 октября азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч». Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что военные базы, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, теперь стали мишенями Армии обороны, призвав население Азербайджана как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь.

Лилит Демурян