Министерство обороны Республики Армения официально заявляет, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана никакого огня не ведется.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись ожесточенные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции к переброске наемников из Сирии и их использованию против Арцаха.

4 октября террористическая армия Азербайджана продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч». Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что отныне мишенями Армии обороны стали военные объекты, находящиеся на постоянной дислокации в крупных городах Азербайджана. Он призвал население Азербайджана как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь.