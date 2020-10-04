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С территории Республики Армения в  направлении Азербайджана никакого   огня не ведется

С территории Республики Армения в  направлении Азербайджана никакого   огня не ведется

Министерство обороны  Республики Армения  официально заявляет, что с территории Республики Армения в  направлении Азербайджана никакого   огня не ведется. 

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись ожесточенные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции к переброске наемников из Сирии и их использованию против Арцаха.

4 октября террористическая армия Азербайджана продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч». Президент Арцаха Араик  Арутюнян заявил, что отныне мишенями Армии обороны стали военные объекты, находящиеся на  постоянной дислокации в крупных городах Азербайджана. Он призвал население Азербайджана как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь.


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