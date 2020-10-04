Степанакерт вновь обстреливается: мишень - гражданское население 

Противник снова обстреливает столицу Республики Арцах Степанакерт.

Об этом сообщает корреспондент «Арменпресс» из Степанакерта.

«В настоящий момент Степанакерт вновь обстреливается. Сработал сигнал воздушной тревоги», - сообщил он, отметив, что звуки ударов были очень громкими.

Степанакерт на прицеле врага с самого первого дня боевых действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября, но уже три дня он подвергается активному ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате ракетных обстрелов Степанакерта 2 октября погиб один человек, более десятка человек получили ранения, повреждены даже здание службы спасения и автомобили. 3 октября вспыхнул пожар. Были повреждены многие гражданские объекты.