Армия обороны проанализировала действия противника: он собирается атаковать

Армия обороны Арцаха сообщает, что обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта ночью была относительно стабильно-напряженной.

«Особенно напряженной была обстановка на южном направлении. Анализ действий противника показывает, что последний собирается атаковать. Армия обороны следит за всеми боевыми действиями противника и готова решительно пресекать все его действия», - говорится в заявлении Армии обороны.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Обнаружены доказательства причастности Турции.