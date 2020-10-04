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Армия обороны проанализировала действия противника: он собирается атаковать

Армия обороны проанализировала действия противника: он собирается атаковать

Армия обороны Арцаха сообщает, что обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта ночью была относительно стабильно-напряженной.

«Особенно напряженной была обстановка  на южном направлении. Анализ действий противника показывает, что последний собирается атаковать. Армия обороны следит за всеми боевыми действиями противника и готова решительно пресекать все его действия», - говорится в заявлении Армии обороны.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Обнаружены доказательства причастности Турции.


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