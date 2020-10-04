«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий, касающихся освободительной войны

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели, которые произошли на фронте, в тылу и дипломатическом фронте.

Азербайджан обстреливает мирные населенные пункты Арцаха, в том числе Степанакерт

В результате бомбардировки в Мартакерте погибли трое гражданских лиц

Азербайджан в Арцахе вновь обстреливает мирное население: Гадрут под снарядами

Азербайджан против гражданского населения Гадрута применил систему “Смерч”

В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек

Азербайджан несколько раз применял запрещенные международным правом кассетные боеприпасы: омбудсмен

Среди мирного населения Степанакерта есть пострадавшие, информация о жертвах уточняется

В результате обстрела Степанакерта погиб один человек

В Степанакерте нет электричества: враг обстрелял здание электрических сетей

Азербайджан открыл огонь по воинской части Вардениса. Ждите жесткого ответа: Пресс- секретарь МО

В Варденисе в результате ударов Азербайджана убито гражданское лицо: МИД Армении

Азербайджан нанес удар из БПЛА по армянскому селу Мец Масрик, есть одна жертва

В воздушном пространстве близ Еревана появилось 4 вражеских БПЛА, 3 из них уничтожены

Уничтожен последний из 4 вражеских беспилотников: Пашинян

Масштабная танковая атака противника на южном направлении пресечена: МО Армении

МО опубликовало видео операции по уничтожению сразу целого вражеского подразделения

С начала боев уничтожено 790 военнослужащих врага

Армия обороны Арцаха уничтожила колонну грузовиков с боеприпасами противника

Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, также “ТОС-1А”

АО Арцаха уничтожила вражеские РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Сбит третий за сегодняшний день самолет противника: Азербайджан уже потерял 4 самолета

2 из 3 вражеских истребителей, сбитых сегодня Армией обороны, - СУ-25, третий - нового поколения

Армяне за 4 дня уничтожили столько бронетехники врага, сколько во время Первой карабахской войны

У противника около 830 потерь в живой силе

Армянская сторона уничтожила 540 вражеских военнослужащих

Президент Арцаха вместе с подразделениями специального назначения отправляется на передовую

В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения

Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ

Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян

В карманах одежд тел азербайджанских солдат были шприцы: факты военных преступлений

У убитого офицера противника обнаружена израильская радиостанция, разговор велся на арабском языке

Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении

Турция должна быть исключена из состава Минской группы ОБСЕ: заявление МИД Арцаха

Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции

Эрдоган подтверждает свои амбиции и участие Турции в агрессии против Арцаха

В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок

В результате действий Азербайджана в Арцахе погиб 9-летний ребенок

Президент Арцаха объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

В Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация

Твердо стоять за наше государство, армию на позициях защиты Родины: призыв премьер- министра РА

Агрессия со стороны Азербайджана была спланирована заранее: Пашинян

Враг должен понять, что за Арцахом сегодня стоят армяне всего мира: обращение премьера к народу

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

Наша дипломатия одержала крупную победу: премьер-министр Республики Армения

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном

Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян: интервью Пашиняна

Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

Минобороны опубликовало имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Арцаха сообщает о гибели еще 15 военнослужащих: их имена известны

Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 28 погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала имена 26 погибших военнослужащих

АО опубликовала имена 23 погибших военнослужащих

В результате военных действий Азербайджана в Арцахе погибли 54 армянских военнослужащих

АО Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших в оборонительных боях за Арцах



Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями

Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»

Корреспонденты французской “Le Monde” в Арцахе попали под обстрел Азербайджана: есть 2 раненых

ВС Азербайджана в Арцахе целились в машину журналистов “Agence France-Presse”

Сопровождающий журналистов Le Monde мирный житель погиб

Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde

Армянские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Для Арцаха уже собрано более 19 млн долларов

В ЕСПЧ представлены новые доказательства несоблюдения Азербайджаном своих обязательств

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь

МИД Арцаха удовлетворен результатами обсуждений в Совете Безопасности ООН

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий: заявление президентов РФ, США и Франции

Возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий: Белый дом

Я прямо сказал Алиеву, что удары по Карабаху не имеют оправдания: Макрон

Макрон в телефонном разговоре с Алиевым призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают не обстреливать гражданское население

МИД Арцаха выступил с заявлением относительно призыва государств-сопредседателей МГ ОБСЕ