«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий, касающихся освободительной войны
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели, которые произошли на фронте, в тылу и дипломатическом фронте.
Азербайджан обстреливает мирные населенные пункты Арцаха, в том числе Степанакерт
В результате бомбардировки в Мартакерте погибли трое гражданских лиц
Азербайджан в Арцахе вновь обстреливает мирное население: Гадрут под снарядами
Азербайджан против гражданского населения Гадрута применил систему “Смерч”
В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек
Азербайджан несколько раз применял запрещенные международным правом кассетные боеприпасы: омбудсмен
Среди мирного населения Степанакерта есть пострадавшие, информация о жертвах уточняется
В результате обстрела Степанакерта погиб один человек
В Степанакерте нет электричества: враг обстрелял здание электрических сетей
Азербайджан открыл огонь по воинской части Вардениса. Ждите жесткого ответа: Пресс- секретарь МО
В Варденисе в результате ударов Азербайджана убито гражданское лицо: МИД Армении
Азербайджан нанес удар из БПЛА по армянскому селу Мец Масрик, есть одна жертва
В воздушном пространстве близ Еревана появилось 4 вражеских БПЛА, 3 из них уничтожены
Уничтожен последний из 4 вражеских беспилотников: Пашинян
Масштабная танковая атака противника на южном направлении пресечена: МО Армении
МО опубликовало видео операции по уничтожению сразу целого вражеского подразделения
С начала боев уничтожено 790 военнослужащих врага
Армия обороны Арцаха уничтожила колонну грузовиков с боеприпасами противника
Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, также “ТОС-1А”
АО Арцаха уничтожила вражеские РСЗО «Смерч» и «Ураган»
Сбит третий за сегодняшний день самолет противника: Азербайджан уже потерял 4 самолета
2 из 3 вражеских истребителей, сбитых сегодня Армией обороны, - СУ-25, третий - нового поколения
Армяне за 4 дня уничтожили столько бронетехники врага, сколько во время Первой карабахской войны
У противника около 830 потерь в живой силе
Армянская сторона уничтожила 540 вражеских военнослужащих
Президент Арцаха вместе с подразделениями специального назначения отправляется на передовую
В соцсетях появились данные о сирийских наемниках, погибших на линии соприкосновения
Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян
В карманах одежд тел азербайджанских солдат были шприцы: факты военных преступлений
У убитого офицера противника обнаружена израильская радиостанция, разговор велся на арабском языке
Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении
Турция должна быть исключена из состава Минской группы ОБСЕ: заявление МИД Арцаха
Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции
Эрдоган подтверждает свои амбиции и участие Турции в агрессии против Арцаха
В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок
В результате действий Азербайджана в Арцахе погиб 9-летний ребенок
Президент Арцаха объявил военное положение и всеобщую мобилизацию
В Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация
Твердо стоять за наше государство, армию на позициях защиты Родины: призыв премьер- министра РА
Агрессия со стороны Азербайджана была спланирована заранее: Пашинян
Враг должен понять, что за Арцахом сегодня стоят армяне всего мира: обращение премьера к народу
Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха
Наша дипломатия одержала крупную победу: премьер-министр Республики Армения
Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном
Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян: интервью Пашиняна
Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
Минобороны опубликовало имена погибших военнослужащих
Министерство обороны Арцаха сообщает о гибели еще 15 военнослужащих: их имена известны
Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 28 погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха обнародовала имена 26 погибших военнослужащих
АО опубликовала имена 23 погибших военнослужащих
В результате военных действий Азербайджана в Арцахе погибли 54 армянских военнослужащих
АО Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших в оборонительных боях за Арцах
Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями
Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»
Корреспонденты французской “Le Monde” в Арцахе попали под обстрел Азербайджана: есть 2 раненых
ВС Азербайджана в Арцахе целились в машину журналистов “Agence France-Presse”
Сопровождающий журналистов Le Monde мирный житель погиб
Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde
Армянские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе
Для Арцаха уже собрано более 19 млн долларов
В ЕСПЧ представлены новые доказательства несоблюдения Азербайджаном своих обязательств
Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь
МИД Арцаха удовлетворен результатами обсуждений в Совете Безопасности ООН
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий: заявление президентов РФ, США и Франции
Возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий: Белый дом
Я прямо сказал Алиеву, что удары по Карабаху не имеют оправдания: Макрон
Макрон в телефонном разговоре с Алиевым призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают не обстреливать гражданское население
МИД Арцаха выступил с заявлением относительно призыва государств-сопредседателей МГ ОБСЕ
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен