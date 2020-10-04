Привлечь Азербайджан к трибуналу по делу о преступлениях против человечества: сбор подписей

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Автор книги «Плач армянской матери: сумгаитский геноцид 1988 г.» Томас Лех Бучек подал петицию на Change.org, предлагая привлечь Азербайджан к международному суду за преступления против человечества. Как сообщает «Арменпресс», к сбору подписей уже присоединились более 3100 человек.

«От имени граждан мира просим вас создать военный трибунал по делу о преступлениях, совершенных Азербайджаном против армянского народа в 1988-2020 годах. Преступления против мирного населения начались в 1988 году в Сумгаите. Здесь погибло мирное население Армении. Это было началом войны за Нагорный Карабах (армянские земли на протяжении 2800 лет, где 99% коренного населения - армяне). 27 сентября 2020 г. Азербайджан напал на мирные села, убив армянское население. Армения не была агрессором. Она только защищает себя. «Мы просим суд привлечь виновных к ответственности во имя мира во всем мире», - говорится в петиции.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего один мирный житель был убит, а гражданский автобус был подожжен АТС, принадлежащим Вооруженным силам Азербайджана. Обнаружены доказательства причастности Турции. В сентябре турецкий истребитель F-16 сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 ВВС Армении, в результате чего погиб пилот. 1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникского района, выпустив ракету из ударной ОВД по селу Мец Масрик, в результате чего один мирный житель погиб и двое мирных жителей получили ранения разной степени.