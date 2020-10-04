«Рома» обыграла «Удинезе»: Мхитарян участвовал в игре
00:39, 4 Октябрь, 2020
ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В третьем туре чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде встретилась с «Удинезе».
Как сообщает «Арменпресс», в первом тайме команды обменялись атаками, но гола не было забито. На старте второго тайма «Рома» повела в счете, а на 55-й минуте отличился Педро. «Удинезе» - «Рома» - 0: 1.
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 71-й минуте.
После этой победы «волки» с 4 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.
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