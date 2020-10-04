«Рома» обыграла «Удинезе»: Мхитарян участвовал в игре

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В третьем туре чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде встретилась с «Удинезе».

Как сообщает «Арменпресс», в первом тайме команды обменялись атаками, но гола не было забито. На старте второго тайма «Рома» повела в счете, а на 55-й минуте отличился Педро. «Удинезе» - «Рома» - 0: 1.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 71-й минуте.

После этой победы «волки» с 4 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.