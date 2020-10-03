Минобороны Армении представило потери врага по состоянию на 3 октября

Министерство обороны Республики Армения представило потери в живой силе и военной технике врага по состоянию на 3 октября.

Как сообщает Арменпресс, в общей сложности потери врага в живой силе составило около 2745 военнослужащих.

Всего враг потерял 123 БПЛА, 14 вертолетов, 355 единиц бронетехники, 14 самолетов, 4 системы «Смерч».