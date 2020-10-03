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ПО ПОВОДУ ОДНОГО РАЗНОЧТЕНИЯ

ПО ПОВОДУ ОДНОГО РАЗНОЧТЕНИЯ

Публикация вырванной из контекста интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна телеканалу  Al Jazeera и приписываемой премьер-министру формулировки вызвала различные комментарии в СМИ.

Во избежание дальнейших манипуляций государственное информационное агентство Армении "Арменпресс" уполномочено предоставить всем своим медиа-партнерам стенограмму этой части интервью премьер-министра.

Бернард Смит: Вы бы хотели видеть миротворцев России, например, в Нагорном Карабахе?

Премьер-министр Никол Пашинян:  Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте - в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Информационное агентство "Арменпресс" призывает коллег серьезно относится к профессиональной ответственности и освещению столь важных тем.


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