В Степанакерте нет электричества: враг обстрелял здание электрических сетей

В результате нанесенных ВС Азербайджана ударов по столице Арцаха Степанакерту повреждено здание электрических сетей. Корреспондент Арменпресс отметил, что в настоящее время в столице нет электричества.

На данный момент ситуация в Степанакерте спокойная.