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В Степанакерте нет электричества: враг обстрелял здание электрических сетей

В Степанакерте нет электричества: враг обстрелял здание электрических сетей

В результате нанесенных ВС Азербайджана ударов по столице Арцаха Степанакерту повреждено здание электрических сетей. Корреспондент Арменпресс отметил, что в настоящее время в столице нет электричества.

На данный момент ситуация в Степанакерте спокойная.


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