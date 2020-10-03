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Ведутся тяжелые бои, часто происходят позиционные изменения: Арцрун Ованнисян

Ведутся тяжелые бои, часто происходят позиционные изменения: Арцрун Ованнисян

На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана идут тяжелые, упорные бои, очень часто происходят позиционные изменения. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос, какова ситуация в направлении Матагиса.

«Я не могу представить тактические линии в какой-либо позиции или направлении. Могу сказать, что на севере и на юге ситуация достаточно тяжелая. Кто именно, в какой момент, какая сторона находится в какой позиции, я не думаю, что это так важно. Идут тяжелые и упорные бои, часто происходят позиционные изменения, как вперед, так и назад, влево и вправо, поэтому давайте не будем фиксироваться на этом», - сказал Ованнисян.


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