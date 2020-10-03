Пашинян ответил на заявление Алиева о поселении армян диаспоры в Арцахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о поселении армян диаспоры в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что расселение армян из диаспоры в Арцахе является естественным явлением, к которому власти Армении отношения не имеют.

«Утверждения о том, что правительство Армении переселяет армян диаспоры в Нагорный Карабах, необоснованны по двум причинам. Прежде всего потому, что правительство Армении не имеет никакого отношения к территориальному развитию Нагорного Карабаха. Во-вторых, многие люди эмигрировали из Армении и Нагорного Карабаха в течение многих лет. Они живут в разных уголках мира - в Европе, России, США, и я не исключаю, что некоторые из них могут вернуться и жить в своих домах. Нелогично преподносить это как нечто необычное», - сказал Пашинян.

Отвечая на замечание журналиста о том, что Алиев не сказал «необычный», он назвал это «провокацией», премьер-министр Армении отметил, что если кто-то эмигрировал 15, 20 или 30 лет назад, а теперь хочет вернуться в свой дом, то где здесь провокация.