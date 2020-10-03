Сегодня множество Рамилев Сафаровых нападают на мирных жителей, спящих в своих домах: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте широкомасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Арцаха, напомнил об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанцем Рамилем Сафаровым. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

«В ЕСПЧ есть решения против Азербайджана по конкретным преступлениям. Рассмотрим случай Рамиля Сафарова, который вместе с армянским офицером участвовал в учениях НАТО. Сафаров убил топором армянского офицера, когда тот спал. Азербайджан много лет ведет антиармянскую пропаганду, и этот случай является одним из последствий. Это произошло в Венгрии. Будапештский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению. Проведя восемь лет в тюрьме, Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где Алиев решил освободить его и начал процесс народной героизации. В этом эпизоде представлена история карабахского конфликта. Этим можно объяснить контекст сегодняшних событий. Сегодня множество Рамилев Сафаровых нападают на мирных жителей, спящих в своих домах», - сказал Пашинян.