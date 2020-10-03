Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

Враг снова обстреливает Степанакерт

Враг снова обстреливает Степанакерт

Враг снова обстреливает Степанакерт. Корреспондент Арменпресс сообщает с места событий, что слышал несколько взрывов.

До этого в Степанакерте прозвучал сигнал воздушной тревоги и все укрывались в убежищах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации